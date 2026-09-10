«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сабах» 4:0 в Лиге чемпионов

В первом туре Лиги чемпионов «Сабах» из Азербайджана уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0. Ранее под руководством Мурада Мусаева, нынешнего тренера «Краснодара», «Сабах» прошел израильский «Хапоэль» в плей-офф, выиграв 5:2.
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