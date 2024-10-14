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Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет 19-й этап 75-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при США. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 18 октября Практика: 20:30 – 21:30 Суббота, 19 октября Квалификация к спринту: 0:30 – 1:14 Спринт: 21:00 – 20:00 Воскресенье, 20 октября Квалификация: 1:00 – 2:00 Гонка: 22:00 Где смотреть Гран-при США-2024? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

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