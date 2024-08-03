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Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер»

Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер»

В результате боев в северной части Мали в конце июля погибло 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск, такие сведения приводит Bloomberg со ссылкой на заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).

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