Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер»

В результате боев в северной части Мали в конце июля погибло 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск, такие сведения приводит Bloomberg со ссылкой на заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).