Премьер Госсовета КНР призвал к надлежащему использованию сверхдолгосрочных специальных гособлигаций

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник подчеркнул необходимость выпуска и эффективного использования сверхдолгосрочных специальных гособлигаций для осуществления важнейших государственных стратегий и наращивания возможностей по обеспечению безопасности в ключевых сферах.
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