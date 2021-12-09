Евреи возмущены исчезновением из школьной программы дня памяти Холокоста

22-23 ноября в отеле Radisson Collection (гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте состоялась III Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее", организованная Российским еврейским конгрессом, Всемирным еврейским конгрессом, Фондом "Генезис" Михаила Фридмана, Международным центром истории Холокоста и геноцидов РГГУ при поддержке МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и ПАО "Сбербанк России".