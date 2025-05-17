Fox News: у США не вышло истощить Россию, поэтому Трамп избрал иную стратегию

Прежняя западная стратегия на истощение России оказалась неэффективной, поэтому президент Дональд Трамп стремится инициировать мирные переговоры по Украине.
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