Мэр рассказал о завершении реставрации здания штаба Московского военного округа

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу в День защитника Отечества осмотрели итоги комплексной реставрации исторического здания штаба Московского военного округа (МВО) на Космодамианской набережной.
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