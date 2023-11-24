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Похолодание и кратковременный снег ожидаются в Петербурге в пятницу

Ночью может опуститься туман. Похолодание придёт в Петербург, но зато снег практически прекратится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём telegram-канале «Погода от шефа».

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