Какие преступления чаще всего совершает молодежь в Карагандинской области

Об этом пошла речь на заседании областного Совета молодёжи: на встрече, помимо руководителей молодёжных крыльев и инспекторов по работе с молодёжью, собрались главы управлений, акимы городов и районов, представители общественных объединений.
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