Почему один смыв унитаза стоит копейки, но может незаметно вытягивать тысячи рублей

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Кажется, что один смыв унитаза стоит сущие копейки. Но почему тогда сантехника иногда становится заметной статьей расходов в семейном бюджете? Разбираемся, из чего складывается реальная цена воды и какие привычки незаметно увеличивают счета.