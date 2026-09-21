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Почему один смыв унитаза стоит копейки, но может незаметно вытягивать тысячи рублей

Кажется, что один смыв унитаза стоит сущие копейки. Но почему тогда сантехника иногда становится заметной статьей расходов в семейном бюджете? Разбираемся, из чего складывается реальная цена воды и какие привычки незаметно увеличивают счета.

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