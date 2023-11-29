Крымские татары назвали профанацией идею Киева сменить названия в Крыму

Идея украинских властей переименовать города в Крыму является профанацией и популизмом. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.
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