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Полянский: ситуация на Ближнем Востоке накалена, но все проявляют сдержанность

Полянский: ситуация на Ближнем Востоке накалена, но все проявляют сдержанность

Обстановка на Ближнем Востоке может еще сильнее накалиться из-за гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД этой страны Хосейна Амира Абдоллахиана, однако все стороны пока демонстрируют сдержанность.

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