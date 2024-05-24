Полянский: ситуация на Ближнем Востоке накалена, но все проявляют сдержанность

Обстановка на Ближнем Востоке может еще сильнее накалиться из-за гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД этой страны Хосейна Амира Абдоллахиана, однако все стороны пока демонстрируют сдержанность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии