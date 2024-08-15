Мурманский губернатор Чибис: Поход АПЛ «Казань» на Кубу обсуждал весь мир

Поход атомной подводной лодки «Казань» на Кубу, состоявшийся в июне этого года, обсуждал весь мир. Об этом заявил в своем Telegram-канале заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, наградивший экипаж субмарины.
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