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Царьград

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"У Польши интерес конкретный": Захарова рассказала о целях Варшавы на Украине

"У Польши интерес конкретный": Захарова рассказала о целях Варшавы на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о целях Варшавы на Украине. По словам дипломата, "у Польши интерес конкретный".

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