Священник в детском саду, взрыв на ТЭЦ и фонарики со взрывчаткой. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>Жителей Волгограда возмутил визит священника в детский сад, число пострадавших при взрыве Шагонарской ТЭЦ превысило 20, а в Ростовской области начали запугивать фонариками со взрывчаткой.