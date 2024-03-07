Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

292 подписчика

Священник в детском саду, взрыв на ТЭЦ и фонарики со взрывчаткой. Новости регионов

Священник в детском саду, взрыв на ТЭЦ и фонарики со взрывчаткой. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>Жителей Волгограда возмутил визит священника в детский сад, число пострадавших при взрыве Шагонарской ТЭЦ превысило 20, а в Ростовской области начали запугивать фонариками со взрывчаткой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх