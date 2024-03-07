Священник в детском саду, взрыв на ТЭЦ и фонарики со взрывчаткой. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>Жителей Волгограда возмутил визит священника в детский сад, число пострадавших при взрыве Шагонарской ТЭЦ превысило 20, а в Ростовской области начали запугивать фонариками со взрывчаткой.
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