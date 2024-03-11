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Гражданочка

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  • Ливень
    действительно баба взрослая но дура не научилась пересылать сообщения... например матери)))Мамин сожитель за...
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Мамин сожитель забрасывает Наташу сообщениями: «Ты взрослая баба, родила, справляйся сама, нечего дергать мать, из-за тебя рушатся наши отношения!»

Мамин сожитель забрасывает Наташу сообщениями: «Ты взрослая баба, родила, справляйся сама, нечего дергать мать, из-за тебя рушатся наши отношения!»

Мамин сожитель забрасывает Наташу сообщениями: «Ты взрослая баба, родила, справляйся сама, нечего дергать мать, из-за тебя рушатся наши отношения!»— Этот Георгий появился у мамы, когда мне было уже за двадцать! – рассказывает двадцатишестилетняя Наталья.

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Комментарии
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Ливень
действительно баба взрослая но дура не научилась пересылать сообщения... например матери)))
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