Мамин сожитель забрасывает Наташу сообщениями: «Ты взрослая баба, родила, справляйся сама, нечего дергать мать, из-за тебя рушатся наши отношения!»— Этот Георгий появился у мамы, когда мне было уже за двадцать! – рассказывает двадцатишестилетняя Наталья.