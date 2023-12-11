Предтеча «Титаника». Катастрофа RMS Tayleur

Стремление создать идеальный корабль присуще всем, кто в той или иной мере причастен к судостроению. Скорость, мощь, размеры, непотопляемость — конструкторы всегда пытаются повысить эти качества в своих проектах.
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