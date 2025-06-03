Подлить бензина: на Дальнем Востоке появятся новые НПЗ

На Дальнем Востоке планируют построить несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В настоящее время в разработке находится сразу два проекта — на Сахалине, который реализует «Газпром», и в Хабаровском крае, его разработку ведет Независимая нефтяная компания (ННК).