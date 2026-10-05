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Число операторов связи в России за год сократилось на 17%

Количество операторов связи в России за год сократилось на 17%, до чуть более 7 тысяч, сообщили «Коммерсанту» в Роскомнадзоре.

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