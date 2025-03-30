Власти Британии хотят созвать чрезвычайный комитет из-за забастовок мусорщиков

ТАСС/Донат Сорокин Представители Консервативной партии Великобритании обратились к вице-премьеру страны Анджеле Рейнер и призвали правительство созвать чрезвычайный комитет из-за забастовок мусорщиков в Бирмингеме, сообщает телеканал Sky News.
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