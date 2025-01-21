Турецкий гамбит вместо извинений: Алиев срочно встретился с главой МИД Турции - решали, как обвинить РФ в падении самолета

БлокнотРУ 15 января «База» разместила текст расшифровки переговоров пилотов разбившегося самолета AZAL с диспетчерами, из которого следует, что пилоты говорили о столкновении с птицами и взрыве газового баллона на борту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии