Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Эта тварь уже должна ехать на урановые рудники! А тех, кто « долго ехал» и не принял меры- всех уволить с « волчьим б...«Ни одна русская ...
  • Анатолий Анатольев
    Так МВД еще не ПОЗОРИЛОСЬ - ФУУУУУУУ на такие действия! Таким не место на своих должностях в МВД, только ПОЗОРЯТ стру...«Ни одна русская ...
  • Иван Ураганов
    Полиция только для защиты мигрантов от русских,если русский совершил против мигранта правонарушение,его в тюрьму,а ес...«Ни одна русская ...

Турецкий гамбит вместо извинений: Алиев срочно встретился с главой МИД Турции - решали, как обвинить РФ в падении самолета

Турецкий гамбит вместо извинений: Алиев срочно встретился с главой МИД Турции - решали, как обвинить РФ в падении самолета

БлокнотРУ 15 января «База» разместила текст расшифровки переговоров пилотов разбившегося самолета AZAL с диспетчерами, из которого следует, что пилоты говорили о столкновении с птицами и взрыве газового баллона на борту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
Поздно уже,они многие уже во власти и правит страной,к большому сожалению!
Ответить
16 час.
Андрей
&quot;Никакой конкретики по поводу реальной причины встречи в Азербайджане не привели. &quot; А чего тут гадать, автор! Они, на пару, спланировали совместный план оккупации российского Причерноморья и Кубани! С тем, чтобы потом эти территории передать Украине! А так у них нет и не может быть другого повода для встречи!
Ответить
15 час.
Валентин Щербаков
Вот и встретились два подонка, лжеца и подлеца....
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх