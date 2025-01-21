Турецкий гамбит вместо извинений: Алиев срочно встретился с главой МИД Турции - решали, как обвинить РФ в падении самолета

Андрей

"Никакой конкретики по поводу реальной причины встречи в Азербайджане не привели. " А чего тут гадать, автор! Они, на пару, спланировали совместный план оккупации российского Причерноморья и Кубани! С тем, чтобы потом эти территории передать Украине! А так у них нет и не может быть другого повода для встречи!