МИД КНР: Консенсус Китая и Бразилии по Украине одобряет все больше стран

Совместное решение КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине одобряет все больше государств, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с бразильским министром иностранных дел Мауро Виэйрой в рамках совещания министров БРИКС в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
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