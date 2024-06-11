МИД КНР: Консенсус Китая и Бразилии по Украине одобряет все больше стран

Совместное решение КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине одобряет все больше государств, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с бразильским министром иностранных дел Мауро Виэйрой в рамках совещания министров БРИКС в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.