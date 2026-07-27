Трамп оценивает варианты дальнейших действий США в конфликте с Ираном

Администрация США рассматривает несколько сценариев развития ситуации в отношениях с Ираном, среди которых возможна как военная эскалация, так и усиление санкций либо формальное объявление о достижении целей и выход из конфликта.
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