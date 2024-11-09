От шантажа до займа: почему нужно удалять старые аккаунты и как их используют мошенники

Мошенники взламывают старые профили россиян по нескольким причинам. Во-первых, сделать это проще, чем активные, а во-вторых, на забытых страничках могут храниться важные фото, пароли и даже паспортные данные, с помощью которых получится взять микрозайм.
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