Минобороны показало успешное продвижение войск в районе Константиновки

Министерство обороны России опубликовало видео с успешными действиями штурмовиков 3-го армейского корпуса Южной группировки вблизи Константиновки и Алексеево-Дружковки, демонстрируя продвижение российских войск в регионе.
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