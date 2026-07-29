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Царьград

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Минобороны показало успешное продвижение войск в районе Константиновки

Минобороны показало успешное продвижение войск в районе Константиновки

Министерство обороны России опубликовало видео с успешными действиями штурмовиков 3-го армейского корпуса Южной группировки вблизи Константиновки и Алексеево-Дружковки, демонстрируя продвижение российских войск в регионе.

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