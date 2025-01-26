Маск предложил переименовать Ла-Манш

Е Пронина

лучше бы маск (а, может его тоже стоит переименовать в максима например?) направил свою идиотскую энергию на наведение порядка в экономике сша, выборы закончились уже) следующее у него по плану снос памятников в др странах? пусть в своей переименовывает и сносит что разрешит трамп