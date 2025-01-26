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Политика как она есть

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Маск предложил переименовать Ла-Манш

Маск предложил переименовать Ла-Манш

Пролив Ла-Манш может быть переименован в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

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Комментарии
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Eduard
Точно!
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19 час.
Eduard
Европа в ауте,их хозяева мало чтр бросили,еще и гадят слугам,
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19 час.
Е Пронина
лучше бы  маск (а, может его тоже стоит переименовать в максима например?) направил  свою идиотскую энергию на наведение  порядка в экономике сша, выборы закончились уже) следующее у него по плану снос памятников в др странах? пусть в своей переименовывает и сносит что разрешит трамп
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17 час.

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