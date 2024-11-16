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Как выбрать растворимый кофе и правильно его приготовить — советы эксперта

Как выбрать растворимый кофе и правильно его приготовить — советы эксперта

Да-да, мы все знаем про обжарку и цвет зерен. Но иногда реальность настолько сурова, что на помощь спешит верный товарищ — растворимый кофе! фото: Getty ImagesБренд-шеф сети кофеен «Шоколадница» Ирина Макалева рассказала MAXIM, на что стоит обратить внимание.

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