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Астраханские власти дали регоператору по вывозу мусора второй шанс

Астраханские власти дали регоператору по вывозу мусора второй шанс

После того как глава региона Игорь Бабушкин указал на неспособность компании «ЭкоЦентр» в соответствии с графиком выполнять свои непосредственные обязанности в полном объёме, было решено начать мониторить его работу, или, в противном случае, встанет вопрос о расторжении соглашения.

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