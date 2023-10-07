Астраханские власти дали регоператору по вывозу мусора второй шанс

После того как глава региона Игорь Бабушкин указал на неспособность компании «ЭкоЦентр» в соответствии с графиком выполнять свои непосредственные обязанности в полном объёме, было решено начать мониторить его работу, или, в противном случае, встанет вопрос о расторжении соглашения.