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Почетный президент РФС отказался от приглашения посетить конгресс ФИФА

Почетный президент РФС отказался от приглашения посетить конгресс ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отказался от приглашения Международной федерации футбола (ФИФА) принять участие в конгрессе в Парагвае.

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