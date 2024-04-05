Новый роман Шакиры: друзья боятся, что все кончится плохо

Певица влюбилась и утратила осторожность. Шакира потеряла голову от любви к молодому актеру LEGION-MEDIAНе успели фанаты Шакиры порадоваться за нее — когда стало известно, что она, решив начать новую жизнь, влюбилась, как появились серьезные опасения по поводу ее новой лав-стори.