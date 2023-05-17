Волосатые ладошки и слепота: сексолог Тропина рассказала россиянам про опасности мужской мастурбации

Врач-сексолог Елена Тропина рассказала сайту 5-tv о пользе и вреде мужской мастурбации. Так, она призвала девушек не волноваться от того, что их возлюбленный мастурбирует, ведь это не обязательно означает пропажу влечения, заболевания и извращения партнера.