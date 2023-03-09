В Брянске в ДТП на Флотской с BMW X6 ранена 50-летняя женщина-водитель

По предварительной информации, 34-летний водитель BMW X6 ехал в сторону Литейной, при перестроении в правый ряд совершил наезд на лужу, после чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Лада Веста под управлением 50- .
По предварительной информации, 34-летний водитель BMW X6 ехал в сторону Литейной, при перестроении в правый ряд совершил наезд на лужу, после чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Лада Веста под управлением 50- .
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