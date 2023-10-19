Исследование: россияне мечтают об увольнении токсичного руководителя

Более половины россиян (54%) мечтают об увольнении токсичного руководителя - граждане уверены, что будут чувствовать себя лучше после этого, пишет Forbes со ссылкой на исследование группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Зарплата.
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