Ученик Адыгейской республиканской гимназии вошел в десятку лучших спортсменов республики 2023 года

Комитет РА по физической культуре и спорту назвал лучших спортсменов и тренеров Адыгеи 2023 года. Список был утвержден комиссией, которая рассмотрела десятки предложенных спортшколами и физкультурными организациями кандидатур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии