Страны G7 подтвердили готовность помогать Украине в укреплении системы ПВО

МИД Италии: страны G7 готовы помогать Украине в укреплении системы ПВО Страны «Большой семерки» (G7) совместно с союзниками Украины из числа западных государств подтвердили готовность продолжать оказывать Киеву помощь в укреплении системы ПВО.
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