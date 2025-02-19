💡Два села и посёлок остались без света в Симферопольском районе Электричество пропало в сёлах Мирное и Солнечное, а также в посёлке Молодёжное.
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💡Два села и посёлок остались без света в Симферопольском районе Электричество пропало в сёлах Мирное и Солнечное, а также в посёлке Молодёжное.