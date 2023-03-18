6000 мА·ч, 48 Мп, большой экран и собственная 14-нанометровая платформа. Монстр автономности Huawei Enjoy 60 выходит 23 марта, и как минимум в одном он будет уникальным

Huawei опубликовала официальный тизер, раскрывающий подробности о перспективном телефоне Enjoy 60. На картинке видно, что он получит 48-мегапиксельную камеру, а сама Huawei сообщила, что в этой модели будет также аккумулятор емкостью 6000 мА·ч.