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Аргументы и Факты

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Военкор Котенок: бойцы ВС РФ высадились на правом берегу Днепра

Военкор Котенок: бойцы ВС РФ высадились на правом берегу Днепра

Российские военные высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на информацию от группировки войск «Днепр».

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Амара Карпова
Храни Вас Бог ребята❤️❤️❤️🙏🙏🙏
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