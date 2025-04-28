Военкор Котенок: бойцы ВС РФ высадились на правом берегу Днепра

Российские военные высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на информацию от группировки войск «Днепр».
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