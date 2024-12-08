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Петербургский дневник

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Владимир Путин наградил Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Владимир Путин наградил Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Теперь у артистки есть все степени этой награды Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которой сегодня исполнилось 90 лет, сообщает ТАСС.

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