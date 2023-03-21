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Глава МИД Германии призвала «не вестись на уловки Белграда» по косовскому вопросу

Глава МИД Германии призвала «не вестись на уловки Белграда» по косовскому вопросу

Евросоюз и США продолжают давить на Белград, дабы заставить президента Сербии Александра Вучича принять план Запада по урегулированию косовской проблемы.

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