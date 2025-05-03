Гранату, мину и снаряд нашли рядом с калужскими деревнями

Все три опасных находки были обезврежены, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС по Калужской областиВ лесу, в полукилометре от деревни Богдановы Колодези Сухиничского района, была обнаружена миномётная мина калибром 82 миллиметра.
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