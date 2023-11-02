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Илон Маск уверен, что ИИ освободит людей от необходимости работать

Илон Маск уверен, что ИИ освободит людей от необходимости работать

Как сообщает Тelegraph, американский миллиардер и инжинер Илон Маск во время своей поездки в Великобританию на первую глобальную конференцию по вопросам ИИ встретился с главой британского правительства Риши Сунаком и обсудил будущее человечества в "тандеме" с ИИ .

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