Илон Маск уверен, что ИИ освободит людей от необходимости работать

Как сообщает Тelegraph, американский миллиардер и инжинер Илон Маск во время своей поездки в Великобританию на первую глобальную конференцию по вопросам ИИ встретился с главой британского правительства Риши Сунаком и обсудил будущее человечества в "тандеме" с ИИ .