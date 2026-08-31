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Скорректированная прибыль Аэрофлота упала на 88% за первое полугодие

Скорректированная прибыль Аэрофлота упала на 88% за первое полугодие

Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО в первом полугодии 2026 года рухнула на 88,4%, до 472 млн рублей против 4,3 млрд рублей годом ранее.

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