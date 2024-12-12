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Лебедев: В пригороде Полтавы ВС России ударили по месту дислокации ВСУ

Лебедев: В пригороде Полтавы ВС России ударили по месту дислокации ВСУ

Представитель поддерживающего Россию подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о том, что в ночь с четверга на пятницу Вооружённые силы Российской Федерации ударили по пригородной зоне города Полтава.

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