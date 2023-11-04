История и археология: 5 знаменитых красавиц, которые стали жертвами любвеобильного Берии

О том, что Лаврентий Берия имел нездоровое влечение к женщинам, знали все. Среди москвичей гуляли отвратительные страшные истории про черный бронированный автомобиль, на котором разъезжал нарком, высматривая будущую жертву.
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