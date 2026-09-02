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Пронедра

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Эритроциты точечно подавили аутоиммунную атаку при рассеянном склерозе

Эритроциты точечно подавили аутоиммунную атаку при рассеянном склерозе

Новый терапевтический подход при рассеянном склерозе использует собственные эритроциты пациента в качестве «носителей» для доставки специфических миелиновых пептидов к иммунным клеткам.

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