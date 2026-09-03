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Орловские новости

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Орловец зверски избил тулячку в Москве

Орловец зверски избил тулячку в Москве

Орловский фитнес-блогер Александр Л. зверски избил 28-летнюю тулячку Марию. О своей самой страшной пережитой ночи девушка рассказала нашим коллегам из «Тульских новостей».

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