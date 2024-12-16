Мария Яковлева раскрывает секреты магазинов: как не стать жертвой уловок

Юрист Мария Яковлева советует, как избежать ловушек в магазинах: проверьте соответствие цен на кассе и ценнике, следите за включением веса упаковки, будьте внимательны к срокам годности и дублированию товаров в чеке.
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