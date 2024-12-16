Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Красава, залепил шапалак - этой маленькой мрази.В Балашихе учител...
  • Андрей Зарубкин
    Германия, как и Япония, подписала акт о полной и безоговорочной капитуляции, но не требует подписания мирного договор...ABN24: Ответ Мари...
  • Махамбет Толеугазин
    Все на защиту Сталинградской области.Жителей Волгоград...

Мария Яковлева раскрывает секреты магазинов: как не стать жертвой уловок

Мария Яковлева раскрывает секреты магазинов: как не стать жертвой уловок

Юрист Мария Яковлева советует, как избежать ловушек в магазинах: проверьте соответствие цен на кассе и ценнике, следите за включением веса упаковки, будьте внимательны к срокам годности и дублированию товаров в чеке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх