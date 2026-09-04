На Урале женщины устроили скандалы в очередях за бензином

На Урале автомобилистка с пневматическим пистолетом препятствовала проезду машин вне очереди на АЗС, а другая женщина легла на капот автомобиля, чтобы пропустить без очереди своего мужа.
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