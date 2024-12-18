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Новости Тамбова

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Студенты Тамбовского филиала Президентской академии встретились с депутатом гордумы

Студенты Тамбовского филиала Президентской академии встретились с депутатом гордумы

Студенты очной формы обучения тамбовского филиала Президентской академии в рамках Всероссийской акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции РФ, пообщались с депутатом гордумы, президентом Ассоциации правовой помощи Ольгой Плотниковой.

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